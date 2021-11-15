На подъезде к Саранску ограничат движение из-за ремонта федеральной трассы М-5

С 1 апреля 2024 года на федеральной автодороге М-5 "Урал" в районе подъезда к Саранску вводятся ограничения движения из-за масштабных ремонтных работ. Как сообщает ФКУ "Управление дорог Москва - Нижний Новгород", обновление дорожного покрытия будет проходить на участке с 185-го по 195-й километр вплоть до 15 ноября.

На ремонтируемых участках протяженностью до 1 км дорожники будут поочередно занимать по одной полосе движения. При необходимости будет организовано реверсивное движение под регулированием светофоров. На местах производства работ максимально допустимая скорость движения составит 50 км/ч за пределами населенных пунктов и 40 км/ч в черте городов и поселков.

Помимо ремонта самой трассы М-5, с 1 апреля по 31 мая на 191-м километре дороги полностью перекроют движение по мосту через реку Инсар. Здесь запланированы восстановительные работы на крайних опорах моста.

Федеральные дорожники заранее информируют автомобилистов о предстоящих ограничениях, чтобы те могли заблаговременно планировать свой маршрут и время в пути. Водителям рекомендуется с пониманием отнестись к временным неудобствам, ведь благодаря ремонту значительно улучшится состояние дорожного покрытия на одной из важнейших транспортных артерий региона.

Напомним, федеральная трасса М-5 "Урал" является частью маршрута, связывающего Москву с Уральским регионом. Ее мордовский участок обеспечивает кратчайшее сообщение между столицей и городским округом Саранск. Своевременный ремонт позволяет поддерживать трассу в нормативном состоянии и обеспечивать безопасность передвижения.