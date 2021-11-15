Аэропорт Саранска выходит на международный уровень: Red Wings свяжет город с Антальей

Авиакомпания Red Wings открывает первый международный рейс из Саранска в Анталью с 28 мая, сообщает глава Мордовии Артем Здунов в своем Telegram-канале.

Рейсы будут выполняться на самолетах Суперджет-100 вместимостью до 100 пассажиров. Перелеты запланированы с 28 мая по 23 октября.

Открытие международного терминала в аэропорту Саранска стало возможным благодаря реконструкции, завершившейся в декабре 2023 года. Временный пункт пропуска был открыт к чемпионату мира по футболу в 2018 году, но позже не использовался из-за технических проблем.

В 2019 году правительство России распорядилось установить в аэропорту Саранска воздушный пункт пропуска через государственную границу. 14 марта 2024 года Министерство транспорта России издало приказ об открытии пункта пропуска, что позволило возобновить международные рейсы из Саранска.компании Red Wings начать осуществлять международные перевозки из Саранска.