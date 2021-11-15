Рузаевка готовится к весеннему обновлению: запланирован ямочный ремонт, разметка и озеленение

В Рузаевке после установления благоприятного температурного режима начнутся масштабные работы по благоустройству города. Об этом сообщил глава Рузаевского района на планерном совещании.

В первую очередь будет проведен ямочный ремонт дорог. На эти цели из бюджета города выделено 6 миллионов рублей. Еще 2 миллиона рублей будет направлено на нанесение дорожной разметки. Список улиц, где необходимо отремонтировать асфальтовое покрытие, будет подготовлен в ближайшие дни.

Кроме того, запланированы работы по ремонту дорожных знаков и остановок общественного транспорта. Также будут организованы субботники по уборке города.

Для озеленения улиц Рузаевки будет закуплено 25 тысяч цветов. Их высадят на клумбах и в парках города.

Всего в Рузаевке насчитывается 15 километров дорог, требующих ремонта. Работы будут проводиться в рамках подготовки города к летнему сезону. и сотрудников муниципальных предприятий.