В Саранске обнаружена несуществующая площадка для содержания лошадей

Сотрудники Россельхознадзора Мордовии в ходе проверки в Пролетарском районе Саранска выявили нарушения в деятельности площадки по содержанию лошадей.

Как выяснилось, по указанному в документах адресу находится обычный многоквартирный дом. Однако по документам именно там животных принимали и оформляли ветеринарные сопроводительные документы.

Россельхознадзор Мордовии объявил предостережение коммерсанту, на которого оформлена площадка. Кроме того, в региональное Министерство сельского хозяйства направлено письмо о принятии мер к ветеринарам, которые допустили нарушения.

По факту выявленных нарушений проводится административное расследование. нарушения могут привести к распространению заразных заболеваний среди животных и поставить под угрозу здоровье людей. Поэтому Россельхознадзор продолжит усиливать контроль за соблюдением ветеринарного законодательства на территории Мордовии.