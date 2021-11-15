Мордовия направит в Каланчакский округ шестую бригаду медиков

Республика Мордовия в рамках оказания шефской помощи направит в Каланчакский округ новую бригаду медицинских работников. Об этом сообщает телеканал «Таврия» со ссылкой на пресс-службу главы Мордовии.

Список специалистов был составлен с учетом потребностей Каланчакского округа. В состав шестой бригады вошли пять врачей:

врач ультразвуковой диагностики

невролог

педиатр

терапевт

хирург

Медики приступят к работе на новом месте 25 марта 2024 года и будут оказывать помощь местным жителям в течение двух месяцев. Кроме того, они будут делиться опытом со своими коллегами из Каланчакской центральной районной больницы.

Отправка медицинских бригад в Каланчакский округ осуществляется в рамках соглашения о сотрудничестве между Республикой Мордовия и Херсонской областью. Ранее в округ уже были направлены пять бригад медиков, которые оказали помощь более чем 10 тысячам человек.

Оказание шефской помощи является важным направлением сотрудничества между Мордовией и Херсонской областью. Медицинские бригады из Мордовии помогают восстанавливать систему здравоохранения в освобожденных районах, обеспечивая местное население квалифицированной медицинской помощью.