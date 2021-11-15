Бешенство в Мордовии: четвертый очаг выявлен в Старошайговском районе

На территории Мордовии выявлен четвертый очаг бешенства за 2024 год. Об этом сообщает Территориальное управление Россельхознадзора по Пензенской области и Мордовии.

Новый очаг был обнаружен в селе Мельцаны Старошайговского района. Бешенство выявили у козы, которая находилась в личном подсобном хозяйстве.

В связи с выявлением нового очага в населенном пункте введен карантин. Специалисты Россельхознадзора проводят мероприятия по ликвидации очага и недопущению распространения заболевания.

Ранее очаги бешенства были выявлены в трех других пунктах Мордовии:

в Ромодановском районе бешенство обнаружили у собаки;

в Лямбирском районе среди диких животных, у лисицы;

в Саранске его выявили у белки.

Россельхознадзор призывает владельцев животных соблюдать правила содержания и вакцинировать своих питомцев от бешенства. Это позволит предотвратить распространение заболевания и защитить здоровье людей и животных.

Бешенство - смертельно опасное заболевание, которое передается через укусы или ослюнение больным животным.