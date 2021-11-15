Пьяный водитель автобуса травмировал женщину в Саранске: мэр города принес извинения

Мэр Саранска Петр Тултаев отреагировал на инцидент, который произошел 19 марта в микрорайоне Луховка. Напомним, что ночью на улице Рабочей 48-летняя женщина пострадала при попытке зайти в рейсовый автобус. Водитель пассажирского "МАЗа" тронулся слишком рано, и горожанка упала. Впоследствии выяснилось, что 42-летний мужчина был пьян.

"Водитель автобуса дает объяснения правоохранительным органам по обстоятельствам происшествия. Также проводится служебное расследование, по итогам которого будут приняты меры в отношении виновных", - сообщил мэр Саранска.

Женщине, которая получила травмы по вине пьяного водителя автобуса, градоначальник принес извинения.