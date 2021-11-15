Жители Саранска просят оставить троллейбус №11 на Коммунистической

После завершения работ по восстановлению кабельной сети тяговой подстанции в районе Автовокзала в Саранске жители города обратились к администрации с просьбой не возвращать троллейбус №11 на прежний маршрут по улице Полежаева.

Горожане отмечают, что на данном направлении и без того достаточно общественного транспорта, следующего в микрорайон Светотехстрой. В то же время с улицы Коммунистической в Светотехстрой ходит только один автобус №1, который курсирует с большим интервалом.

"Не нужен этот маршрут по Полежаева. Там и так полно транспорта на Светотехстрой. А вот с Коммунистической на Светотехстрой только один автобус №1, который ходит раз в 40 минут", - пишет один из пользователей сети.

"Коммунистическая почти без транспорта на Свет. Туда и обратно только маршрут №1. Оставьте 11 маршрут по ул. Коммунистической, он там нужнее", - поддержала горожанка.

На обращение жителей отреагировали представители городской мэрии.

"Движение троллейбусов по маршруту № 11 по ул. Коммунистической являлось временной мерой на период проведения ремонтных работ. Данный маршрут является единственным маршрутом, который осуществляет перевозку пассажиров транспортными средствами большого класса по ул. Полежаева до мкр. Северо-запад. Данное предложение по изменению схемы движения троллейбусного маршрута № 11 будет рассмотрено", - говорится в сообщении ведомства.