В Мордовии построят завод по производству медицинского стекла для фармацевтики

В Доме Республики Мордовии обсудили развитие особой экономической зоны «Система». Одним из ключевых проектов станет строительство нового завода по производству медицинского стекла для фармацевтической промышленности в Саранске.

Реализацией проекта займется резидент ОЭЗ ООО «Лисфармстекло» группы компаний «Гласс Декор». Мощность завода составит 7 тыс. тонн в год, что позволит производить до 300 млн флаконов и 900 млн ампул. Запуск первых цехов планируется к 2025 году.

Кроме того, в Рузаевке продолжается строительство нового стеклотарного завода. Готовность объекта составляет 80%.

В обсуждении взаимодействия по этим и другим инвестиционным проектам приняли участие Глава Мордовии Артём Здунов, заместитель Председателя Правительства Республики Мордовия Батыр Эмеев, министр промышленности, науки и новых технологий РМ Игорь Губайдуллин, руководитель ГК «Гласс Декор» Владимир Арутюнов и генеральный директор ООО «СК «Развитие» Сергей Агеев.