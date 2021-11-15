В Саранске обновляют дорожное покрытие на улице Республиканская

В Саранске ведутся работы по подготовке дорожного полотна к укладке асфальтобетонного покрытия. Об этом сообщил в своем официальном Telegram-канале глава городского округа Игорь Асабин.

В настоящее время работы проводятся на проезжей части улицы Республиканская. Дорожники выполняют фрезерование верхнего слоя дорожного покрытия.

Фрезерование необходимо для удаления старого и поврежденного асфальта, а также для выравнивания поверхности дороги. После этого будет уложено новое асфальтобетонное покрытие, которое обеспечит более комфортное и безопасное движение транспорта.

Ожидается, что работы по укладке асфальта на улице Республиканская будут завершены в ближайшее время.