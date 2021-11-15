Саранск примет решающий матч за Суперкубок России по регби

29 апреля на стадионе "Мордовия-Арена" в Саранске состоится матч за Суперкубок России по регби. Об этом сообщает Федерация регби России.

В матче встретятся действующий чемпион России пензенский "Локомотив" и обладатель Кубка страны казанская "Стрела". Начало матча в 12:00 по московскому времени.

Для "Мордовия-Арены" это будет уже четвертый регбийный матч. Ранее на стадионе проходили матч Суперкубка Европы "Локомотив-Пенза" - "Тель-Авив Хит" (Израиль) и встречи чемпионата России "Локомотив-Пенза" - "Слава" (Москва) и "Локомотив-Пенза" - ЦСКА.

"Мордовия-Арена" была построена к чемпионату мира по футболу 2018 года и приняла четыре матча группового этапа.