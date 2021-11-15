Спецоперация "Анаконда": в Мордовии выявлены наркотики и нарушители миграционного законодательства

С 11 по 19 марта в Мордовии прошла совместная спецоперация "Анаконда" с участием сотрудников УФСБ России по РМ, регионального МВД и Росгвардии.

В ходе спецоперации на пяти контрольно-пропускных постах было проверено более 8 тыс. транспортных средств, а также водители и пассажиры. Проверка проводилась по базам данных МВД и ГИБДД с целью выявления и пресечения незаконного оборота оружия, взрывных устройств и других запрещенных предметов, а также розыска лиц, находящихся в розыске.

По результатам спецоперации возбуждены два уголовных дела по части 4 статьи 228.1 УК РФ (незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов). В ходе проверки было обнаружено 102 грамма наркотического вещества мефедрон и 200 граммов психотропного вещества амфетамин.

Кроме того, во время спецоперации был задержан 56-летний житель Рязанской области, который находился в федеральном розыске по обвинению в применении насилия в отношении представителя власти.

Также было выявлено 22 факта нарушения миграционного законодательства со стороны иностранных граждан. В отношении нарушителей составлены административные протоколы, а в отношении девяти граждан принято решение о выдворении с территории России.