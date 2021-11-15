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В Саранске появились электронные табло на остановках

В Саранске появились электронные табло на остановках

В Саранске на шести остановках общественного транспорта установили электронные табло, подключенные к системе "Умный транспорт". С помощью этих табло жители города могут в режиме реального времени узнавать, через сколько приедет нужный им автобус. Кроме того, на экране отображается время и температура воздуха.

Табло установлены на следующих остановках:

  • "Володарского".
  • "70 лет Октября".
  • "Никольская церковь".
  • "Пушкинский парк".
  • "4-я больница".
  • "Фонд Защитников Отечества".

Электронные табло значительно облегчают процесс ожидания общественного транспорта, позволяя пассажирам планировать свое время и не тратить его впустую.