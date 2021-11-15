Мордовия вкладывает 613 млн рублей в обновление электросетей

В рамках масштабной программы модернизации электросетевого хозяйства Мордовии в десяти населенных пунктах республики планируется реконструкция линий электропередач (ЛЭП) классом напряжения 0,4 кВ и 6/10 кВ. Работы начнутся в первом квартале 2024 года.

Как сообщил Председатель Правительства региона Дмитрий Поздняков, реализация проекта позволит существенно повысить надежность и качество электроснабжения в указанных населенных пунктах.

Планируемый объем инвестиций в модернизацию ЛЭП в 2024 году составит около 613 млн рублей.