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В Мордовии пресечена деятельность подпольной оружейной мастерской

В Мордовии пресечена деятельность подпольной оружейной мастерской

В Мордовии возбуждены уголовные дела в отношении двух жителей республики, причастных к работе подпольной мастерской по модернизации оружия. Об этом сообщает пресс-служба УФСБ по региону.

По данным ведомства, в ходе оперативно-разыскных мероприятий, проведенных в январе – феврале, у фигурантов изъяты 4 единицы огнестрельного оружия, 660 патронов и 0,9 кг взрывчатых веществ.

"Прекращена деятельность одной подпольной мастерской по модернизации оружия", - говорится в сообщении.

Следственными органами возбуждены четыре уголовных дела по статьям УК РФ:

  • ч. 1 ст. 222.1 (незаконные приобретение, хранение взрывчатых веществ);
  • ч. 2 ст. 222.1 (незаконный сбыт взрывчатых веществ);
  • ч. 1 ст. 223 (незаконное изготовление оружия).