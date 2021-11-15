"Ландшафтный дизайн" от коммунальщиков: сугробы в Саранске убирают некачественно

Жители Саранска обратили внимание на некачественную уборку снега в городе. По их мнению, коммунальные службы, вместо того чтобы решать проблему, создают новые. Соответствующие жалобы горожане оставляют в социальных сетях.

"Пришла весна и пришло самое время убирать сугробы около пешеходных переходов! Дождались, когда земля станет помягче, чтобы всё вокруг перебороновать и разрушить!", — пожаловался автор поста в сообществе "Саранск | Доска Позора".

В комментариях аналогичные жалобы оставили и другие жители города, заодно обсудив ситуацию.

"Ландшафтный дизайн. Чтобы косить было летом интереснее, полоса препятствий для рабочих", - отметил горожанин.

"Пора не только сугробы убирать, но и водищу и лёд", - подчеркнула еще одна жительница Саранска.

На обращение отреагировали представители городской администрации.

"Здравствуйте. Направили информацию в муниципальное предприятие для применения в дальнейшей работе. Спасибо за сообщение", - отметили в мэрии.