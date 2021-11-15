Аэропорт Саранск открывает новые направления в весенне-летнем расписании

Международный аэропорт Саранск переходит на весенне-летнее расписание полетов с 31 марта. В предстоящем сезоне из воздушной гавани будут выполняться регулярные рейсы по семи направлениям, включая два новых.

"Сохраняются все основные направления, такие как Москва, Санкт-Петербург и Казань. Также будут доступны рейсы на российские курорты: Сочи и Минеральные Воды. Кроме того, открывается новый рейс в Махачкалу. Впервые вводится зарубежное направление - в Анталью", - сообщили в пресс-службе аэропорта.

Весенне-летнее расписание полетов будет действовать до 26 октября.