Частица Тернового венца и древа Креста Господня доступны для поклонения в Иоанно-Богословском соборе

В Саранск привезли величайшие христианские святыни - частицу шипа из Тернового венца Спасителя и частицу древа Честного Животворящего Креста Господня. Святыни доставили в Иоанно-Богословский собор благодаря усилиям митрополита Саранского и Мордовского Зиновия.

Это уникальная возможность для верующих прикоснуться к реликвиям, которые были свидетелями земной жизни Иисуса Христа. Ковчег со святынями установлен на аналое для поклонения.

"Прикосновение к ним дает нам великую благодать Божию, что особенно важно в дни Великого поста", - сказал настоятель Иоанно-Богословского храма протоиерей Алексей Селезнёв.

Доступ к реликвиям свободный с 7 утра до 7 вечера ежедневно, пока открыт храм.

Иоанно-Богословская церковь, в которой размещены святыни, является старейшим сохранившимся зданием на территории Мордовии. Она была построена в стиле "нарышкинского барокко" в конце XVII века.