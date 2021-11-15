Пензенские хирург и его сообщник попались на сбыте наркотиков в Саранске

Двум жителям Пензы грозит тюремное заключение за попытку сбыта наркотиков в крупном размере в Саранске. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Республике Мордовия.

Следствие установило, что осенью 2023 года 30-летний хирург из Пензы решил подзаработать и устроился закладчиком в интернет-магазин. Он предложил своему 28-летнему знакомому присоединиться к преступной деятельности.

В начале ноября сообщники забрали из тайника в Пензенской области около 50 граммов мефедрона. Наркотик они расфасовали по сверткам и отправились в Саранск с целью сбыта.

В Ленинском районе города мужчины успели сделать 20 тайников, но были задержаны сотрудниками полиции. При досмотре их автомобиля было обнаружено еще 30 свертков с мефедроном, а в куртке одного из задержанных - 13 пакетов с тем же веществом. Кроме того, у него изъяли 2 грамма наркотика, предназначенного для личного употребления.

Задержанные пензенцы были арестованы. Материалы уголовного дела направлены в суд.