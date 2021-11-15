В ДТП с участием грузовика и "ИЖ" на трассе Саранск — Ульяновск пострадал водитель

В Ульяновской области произошло ДТП с участием грузовика и легкового автомобиля. В результате аварии пострадал один человек.

Инцидент произошел 30 марта в Засвияжском районе на 216 км трассы "Саранск - Сурское - Ульяновск". По предварительным данным, водитель грузовика "Исузу" разворачивался вне перекрестка и не уступил дорогу легковому автомобилю "ИЖ 2126", который двигался в попутном направлении.

В результате столкновения грузовик подмял под себя легковушку. Пострадал водитель "ИЖ" - 27-летний мужчина. Его доставили в больницу, где ему назначили амбулаторное лечение.