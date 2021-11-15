Верховный суд Мордовии оставил Сидорова под стражей по делу о мошенничестве

Верховный суд Мордовии оставил без изменений решение Ленинского районного суда Саранска, согласно которому бывший председатель Правительства республики Владимир Сидоров останется в СИЗО до 18 мая.

Сидорова обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере. По версии следствия, в период с 2013 по 2016 год, будучи министром сельского хозяйства Мордовии, он давал положительные заключения на предоставление государственных гарантий предприятиям, которые получали займы для оплаты ранее взятых кредитов.

В результате предприятия не смогли исполнить долговые обязательства. Ущерб от действий Сидорова оценивается в сотни миллионов рублей.