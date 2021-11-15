Полиция Мордовии разыскивает пропавшую женщину с психическим заболеванием

Полиция Мордовии разыскивает без вести пропавшую Зою Владимировну Халтурину, 1952 года рождения. Женщина самовольно покинула Большеберезниковский психоневрологический интернат 13 августа 2023 года около 20:20.
Приметы:
Страдает психическим заболеванием.
Была одета в красный халат и серые тапочки, на голове был черный платок.
МВД по Республике Мордовия просит всех, кто располагает какой-либо информацией о местонахождении разыскиваемой, сообщить об этом по телефонам: 8 (83445) 2-60-76, 38-59-74 или 102.