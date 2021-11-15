Чем отличается кредитная карта от быстрого займа

Финансовая скорая помощь

Способов получить деньги быстро не так уж и много. А если отбросить такие варианты, как взять в долг у друзей или родни, то их останется совсем чуть-чуть. При этом ситуации, когда сумма необходима немедленно, а накоплений нет, возникает практически у каждого человека.

Чаще всего в подобных случаях рекомендуют оформить кредитную карту или взять займ онлайн. Эти два продукта очень разные, но в ситуации, когда деньги необходимы срочно, они оказываются в паре.

Что лучше именно для вас: обратиться в банк за кредиткой или скачать приложение Korona и подать заявку на займ онлайн?

Все о кредитной карте

Это оптимальный выбор, если средства нужны для безналичного расчета. Например, необходимо купить новый смартфон взамен сломавшегося, оплатить медицинские услуги или приобрести билеты на поезд.

Как правило, кредитная карта имеет льготный период, который может составлять от одного до нескольких месяцев. Пока он идет, пользователь может восстановить потраченную сумму, и тогда проценты за покупку платить не придется.

Но если нужны наличные, кредитная карта – выбор неудачный. Возможно, что одобренная сумма окажется больше, чем та, что согласуют в МФО. Однако обналиченные кредитные средства не входят в грейс-период, такая операция считается по большему тарифу (если стандартная процентная ставка по кредитной карте около 30% годовых, то в этом случае начисления достигают 60% годовых). Прибавьте к этому комиссию, которую взимает банкомат за такие операции – перерасход налицо. Гораздо удобнее оформить быстрый займ.

Микрокредиты: за и против

Не всегда проблему можно решить с помощью покупки – порой необходимы наличные. Получить их в день обращения можно в МФО или МКК. Речь идет о займах до зарплаты: небольшие суммы в долг на короткий срок под достаточно высокий процент.

Плюс этого способа решения финансовых проблем в скорости получения денег. Обычно на рассмотрение заявки уходит несколько минут, самое долгое – сутки, но это бывает крайне редко (например, в праздничные дни). Еще удобнее пользоваться сервисом онлайн. Например, в мобильном приложении KoronaPay можно оформить заявку онлайн, сфотографировать документы, через несколько минут узнать ответ скоринга, и, если он положительный, получить займ на карту.

Микрофинансовые организации менее требовательны к пакету документов клиента – порой достаточно одного паспорта. Наличие кредитов также не станет препятствием для получения суммы. Но закоренелым должникам все-таки могут отказать и здесь.

Важно помнить, что за скорость и доступность положена высокая цена. Обычно у микрокредитов очень высокая процентная ставка, так что, если уж пришлось одолжить средства в МФО, лучше всего вернуть их поскорее.

Заключение

Итак, что же выбрать? Опирайтесь в принятии решения на цель: