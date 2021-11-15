Половодье в Мордовии: уровень подтопления ниже, чем в 2012 году

В Мордовии наступила ранняя фаза весеннего половодья, сообщает региональное ГУ МЧС. По словам его руководителя Сергея Репина, уровень подтопления ниже, чем в 2012 году.

Ведомство полностью готово к борьбе с половодьем. Проведены учения, подготовлен персонал, разработан план действий в чрезвычайных ситуациях, отремонтирован водный транспорт.

На 1 апреля в республике затоплены 11 низководных и 4 сельскохозяйственных моста. Отсечены от сообщения 86 домов, для жителей которых организована лодочная переправа и спасательный мост. Социально значимые объекты не пострадали, эвакуация не требуется.

"Следите за информацией в СМИ и других системах оповещения. При необходимости эвакуации все будут размещены в пунктах временного пребывания. Для нас важна жизнь каждого, включая домашних животных", - подчеркнул Репин.

МЧС выразило благодарность добровольцам, в том числе поисково-спасательному отряду "Поиск 13 регион".