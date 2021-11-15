Мордовия готовится к пляжному сезону: открываются семь новых благоустроенных зон

Мордовия готовится к летнему сезону: планируется открытие новых пляжных зон для отдыхающих. Председатель регионального правительства Дмитрий Поздняков объявил в своем Telegram-канале о предстоящем благоустройстве семи пляжей.

В Саранске появятся новые места для купания на пруду Зеленая роща и территории "Огни Саранска". В Рузаевском районе будет обустроен пляж на Сузгарьевском водоеме. Кочкуровский район порадует жителей пляжными зонами на пруду Карнай и реке Сура в селе Сабаево. В Больших Березниках откроется пляж на озере Гусиное, а в Лямбире - на местном озере.

Все пляжи будут оборудованы душевыми кабинами, беседками, летними кафе и торговыми павильонами. Перед началом сезона все объекты пройдут необходимые проверки и обследования.