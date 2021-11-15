В Мордовии около 86 домов оказались отрезанными от большой земли

В Мордовии подтоплено несколько населенных пунктов, в результате чего около 86 домов оказались отрезанными от основной территории. Затронутыми оказались жилые дома в Русском Маскино, Киселевке, Новой Карьге и Большой Поляне.

Пресс-служба МЧС по Мордовии сообщает, что для жителей подтопленных населенных пунктов организована лодочная переправа и спасательный пост.

"Жилые дома и социально значимые объекты не попали в зону подтопления. Эвакуация населения не требуется, жизнеобеспечение не нарушено", - подчеркнули представители МЧС.