Ревность довела до тяжкого вреда здоровью: в Мордовии мужчина избил сожительницу

В Мордовии завершено расследование уголовного дела в отношении 48-летнего жителя Саранска, обвиняемого в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью своей сожительнице.

По данным следствия, в январе текущего года мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения в квартире вместе со своей сожительницей. В ходе ссоры, возникшей на почве ревности, мужчина нанес женщине удар по голове, а затем избил ее.

В результате избиения потерпевшей был причинен тяжкий вред здоровью. Обвиняемый был заключен под стражу, в настоящее время он ожидает суда.