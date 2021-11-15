Раскрыта кража смартфона у 8-летней девочки в Саранске

В Саранске сотрудники правоохранительных органов раскрыли кражу смартфона, произошедшую осенью 2022 года. Потерпевшей оказалась 8-летняя девочка, у которой украли телефон стоимостью более 8 тысяч рублей.

В ходе расследования было установлено, что девочка случайно оставила свой гаджет на остановке общественного транспорта. Воспользовавшись ситуацией, 49-летний мужчина забрал смартфон и впоследствии продал его своему знакомому за 5 тысяч рублей, не сообщив ему о том, как телефон оказался у него.

Сотрудники полиции смогли установить личность покупателя телефона, а затем и самого похитителя.