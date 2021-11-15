Спасатели Мордовии эвакуируют людей и животных из затопленных домов в Рузаевке

В Мордовии разыгралась стихия: в городе Рузаевке улицы оказались затоплены после проливных дождей.

Жители города обратились за помощью в Мордовскую республиканскую аварийно-спасательную службу. Спасатели оперативно прибыли на место и приступили к эвакуации населения.

Среди эвакуированных были женщина, которая не могла попасть в свой дом за важными документами, и мальчик, чей дом оказался на грани затопления. Ребенка перенесли на руках, а женщину провели по затопленной улице в специальных сапогах.

Рузаевское отделение РАСС организовало лодочную переправу для эвакуации людей, которые не могли самостоятельно покинуть свои дома. Среди них были дети, пожилые и маломобильные граждане.

Помимо людей спасатели эвакуировали нескольких домашних животных, включая собак и коз.

Несмотря на призывы спасателей, большинство жителей города отказались от эвакуации.