В Саранске подтоплены приусадебные участки и дороги из-за паводка

Прокуратура Октябрьского района Саранска следит за ситуацией с паводком на территории района.

В результате подъема уровня воды подтоплены несколько приусадебных участков на улицах Моховая в Саранске и Набережная в поселке Луховка, а также участок дороги на улице Полевой Стан в поселке Ялга.

Заместитель прокурора Октябрьского района Руслан Канглиев выехал на место, чтобы оценить действия уполномоченных органов по предотвращению последствий паводка. Он также встретился с семьей, эвакуированной в пункт временного размещения, чтобы проверить условия их проживания и обеспечить их всем необходимым. Жалоб и обращений от эвакуированных не поступало.

Ранее прокуратура района объявила предостережение главе городского округа Саранск о недопустимости нарушения закона в связи с недостаточной готовностью к весеннему половодью.

Прокуратура продолжает контролировать ситуацию с паводком и обеспечивать безопасность граждан.