Подросток из Ульяновска обманул пенсионерку из Мордовии на 100 тысяч рублей

Подросток из Ульяновской области обвиняется в краже 100 тысяч рублей у пенсионерки из Мордовии.

Следственным отделом ММО МВД России "Ардатовский" возбуждено уголовное дело по статье "Мошенничество" в отношении 17-летнего жителя Ульяновской области.

В октябре прошлого года в полицию поступило заявление от жительницы Ардатовского района о краже у нее 100 тысяч рублей. Неизвестный позвонил ей на стационарный телефон и сообщил, что ее сноха попала в аварию и нужны деньги на медицинские расходы. Пенсионерка передала деньги молодому человеку, который приехал к ней домой.

Сотрудники уголовного розыска МВД Мордовии совместно с оперативниками ММО МВД России "Ардатовский" установили личность курьера и задержали его в Ульяновской области.

По словам задержанного, он нашел объявление о подработке в интернете. Его задача заключалась в том, чтобы приезжать по указанным адресам и забирать деньги. Себе он оставлял 10 тысяч рублей.

Установлено, что подросток причастен к еще двум аналогичным преступлениям в Ульяновской области.

Уголовное дело направлено в суд.