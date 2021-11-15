Жителей Инсарского района просят не паниковать из-за запуска беспилотника МЧС

Жителей Инсарского района Мордовии просят сохранять спокойствие в связи с запуском беспилотника.

Как сообщает районная администрация, сегодня с 12 до 18 часов МЧС будет использовать беспилотный летательный аппарат для мониторинга ситуации с паводком.

Беспилотник будет обследовать затопленные земельные участки и домовладения.

Администрация просит жителей не паниковать и не поддаваться провокациям. Запуск беспилотника - это необходимая мера для оценки масштабов подтопления и оказания помощи пострадавшим.