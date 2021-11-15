В Рузаевском районе эвакуируют жителей из-за подтоплений

По данным на вечер 3 апреля, в районе подтоплено 29 улиц. Эвакуированы 41 человек, в том числе 12 человек, включая детей и людей с ограниченными возможностями здоровья, которые размещены в пункте временного размещения. В Рузаевскую ЦРБ доставлены три лежачих пациента.

Сотрудники "Дорожного хозяйства" дежурят в местах высокого уровня воды и очищают русло реки Инсар. Дорожная техника находится в готовности, но пока в ее использовании нет необходимости.

Из-за паводка произошел перелив воды через дорогу и на нескольких мостах, один из которых разрушен. Однако жизнеобеспечение граждан не нарушено благодаря наличию объездных путей.

Глава района назначил дежурных по каждому населенному пункту, где есть подтопления. Эвакуация населения проводится круглосуточно.

Жителей улиц, находящихся в зоне риска, просят заранее собрать вещи первой необходимости и покинуть свои дома, не дожидаясь затопления.