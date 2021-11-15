Жительница Саранска пожаловалась на невыносимый запах из канализации

По словам женщины, из-за проблем с канализацией по улице Веселовского, дом 20, жильцы вынуждены терпеть неприятный запах. Жалобу она оставила в сообществе "Саранск | Доска Позора" в социальных сетях.

"Всю осень, зиму и весну мы дышим нечистотами. Вонь во дворе, в подъезде, в квартирах до пятого этажа. Платить за коммуналку по семь тысяч в месяц и жить в таких условиях - это нормально?", - возмутилась горожанка.

На обращение отреагировали в администрации Саранска.

"Здравствуйте. Сегодня специалисты МП "СаранскГорводоканал" устранили засор канализации. Чтобы избежать дальнейших засоров, просим не выбрасывать в канализацию недопустимые отходы. Спасибо за сообщение", - написали представители мэрии.

Источник: Доска позора