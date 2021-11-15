Жители трех сел в Мордовии оказались в ловушке из-за паводка

В Краснослободском районе Мордовии из-за паводка отрезаны от цивилизации несколько десятков домов в трех населенных пунктах.

Как сообщили в районной единой дежурно-диспетчерской службе, в селе Русское Маскино из-за затопления низководного моста на улице Замокша оказались отрезанными 25 домов.

В селах Лаушки и Грачевник из-за подтопления участка автомобильной дороги отрезаны 3 дома в Лаушках и 8 домов в Грачевнике.

Для жителей этих населенных пунктов организованы переправы и выставлены дежурные посты.

График работы лодочной переправы: