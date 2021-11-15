Площадь и сквер около Администрации Октябрьского района благоустроят

В Саранске благоустроят площадь и сквер около Администрации Октябрьского района.



В 2024 году в Саранске планируется благоустроить площадь по улице Гожувской около физкультурно-оздоровительного комплекса и сквер около администрации Октябрьского района. В феврале 2024 года была проведена закупка, заказчиком которой выступила дирекция коммунального хозяйства и благоустройства Саранска. Условия закупки можно было подробно изучить на сайте "Синапс" https://synapsenet.ru/zakupki/fz44/0809500000324000269%231--mordoviya-resp-vipolnenie-rabot-po-obektu.

Заявки на участие в закупке принимались с 13 февраля по 21 февраля 2024 года. Цена контракта составила 38 783 860 рублей.

В начале марта был определен подрядчик для выполнения работ - компания ООО ТСК "Вектор" г. Саранск. Контракт с победителем был заключен 4 марта 2024 года.

В план благоустройства входит озеленение пространства, изменение сети пешеходных дорожек, установка детской площадки и создание современного места отдыха для детей и взрослых. Также будут установлены элементы малой архитектуры, освещение и скамейки. Работы планируется завершить к 2 сентября 2024 года.

Объект для благоустройства был выбран на основании рейтингового голосования, которое проводилось в мае 2023 года. В нем приняли участие более 42 тысяч горожан, и инициатива по благоустройству площади и сквера около администрации Октябрьского района набрала свыше 17 тысяч голосов.



При разработке технического задания для организации-проектировщика был проведен сбор предложений от жителей города о том, какие виды активностей они хотели бы видеть на данном общественном пространстве. Проведение голосований, сбор предложений и обратная связь с населением позволяют создать территории, которые будут действительно популярны и удобны для всех жителей.



Благоустройство данных территорий позволит сделать город более комфортным для жителей и гостей, создав условия для активного отдыха и занятий спортом на свежем воздухе. Новые зоны отдыха и игровые площадки помогут сделать окружающую среду более привлекательной и удобной для всех категорий населения.

Благоустройство территорий на основании мнения и предложений горожан - это важный шаг к улучшению городской среды и созданию комфортного пространства для всех. Реализация национального проекта "Жильё и городская среда" в Саранске позволит добиться значительного прогресса в развитии инфраструктуры города и повысить качество жизни его жителей.



Всего в 2024 году планируется благоустройство 7 дворовых и 11 общественных территорий на общую сумму - почти 200 миллионов рублей.