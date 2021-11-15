В Саранске устранили нарушения в размещении дорожных знаков и пресекли распространение ложной информации

В ходе мониторинга социальных сетей были выявлены сообщения о некорректном размещении дорожных знаков на кольцевой развязке в районе дома №34 по улице Рабочая и на пересечении улиц Большевистская и Полежаева.

По результатам обследования указанных участков установлено, что на кольцевой развязке дорожные знаки приоритета действительно были размещены с нарушением проектных решений. Подрядной организацией оперативно проведены работы по их установке в соответствии с Проектом организации дорожного движения (ПОДД).

Что касается знаков на пересечении улиц Большевистская и Полежаева, то они установлены по решению владельца улично-дорожной сети города Саранска, КУ "Дирекция коммунального хозяйства и благоустройства". Знаки соответствуют требованиям государственных стандартов и были согласованы с Госавтоинспекцией МВД по Республике Мордовия.

Кроме того, в социальной сети "ВКонтакте" был выявлен пост, в котором распространялась ложная информация о якобы нарушении требований нормативных документов при установке дорожных знаков на пересечении улиц Большевистская и Полежаева. Данная информация была опровергнута, а распространивший ее пользователь привлечен к ответственности.