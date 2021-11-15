В Мордовии начался пожароопасный сезон: введены ограничения на разведение костров

С 1 апреля 2024 года в лесах Республики Мордовия начался пожароопасный сезон. Такой же срок был установлен и в прошлом году.

В целях обеспечения пожарной безопасности в лесах введены следующие ограничения:

Запрещено разводить костры в хвойных молодняках, на гарях, на участках поврежденного леса, торфяниках, в местах рубок и под кронами деревьев.

Разрешается разводить костры только на специально оборудованных площадках с противопожарной минерализованной полосой шириной не менее 0,5 метра.

Запрещено бросать горящие спички, окурки и горячую золу из курительных трубок, а также оставлять промасленные или пропитанные горючими веществами материалы в непредусмотренных для этого местах.

Запрещено заправлять горючим топливные баки двигателей внутреннего сгорания при работающем двигателе, использовать машины с неисправной системой питания двигателя, а также курить или пользоваться открытым огнем вблизи машин, заправляемых горючим.

Запрещено выполнять работы с открытым огнем на торфяниках.

В случае обнаружения лесного пожара необходимо немедленно сообщить об этом в Региональный диспетчерский пункт по телефону 8(8342) 23-41-50 или в Единую дежурно-диспетчерскую службу по номеру 112.