В Мордовии пьяный мужчина оскорблял и кидался бутылками в повара

Следственной частью Следственного управления МВД по Республике Мордовия завершено расследование уголовного дела в отношении 35-летнего жителя Кемли, обвиняемого в хулиганстве и вымогательстве.

14 декабря 2023 года мужчина в состоянии алкогольного опьянения пришел в точку по продаже шаурмы в селе Ичалки и стал оскорблять 19-летнего повара, выражаясь в его адрес нецензурной бранью. Кроме того, он бросал в повара бутылки с напитками и готовую продукцию, причинив ему телесные повреждения.

В тот же день обвиняемый вымогал 20 тысяч рублей у работника пилорамы, угрожая повредить ножом колеса трактора. Потерпевший попросил отсрочку, и мужчина согласился.

Личность фигуранта установили участковые уполномоченные полиции. В отношении него была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Уголовное дело направлено в суд.