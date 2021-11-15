В Ичалковском районе утонул 45-летний мужчина: следователи выясняют обстоятельства

5 апреля 2024 года в водоеме в селе Лобаски Ичалковского района без внешних признаков насильственной смерти обнаружено тело 45-летнего местного жителя.

Ичалковский межрайонный следственный отдел Следственного управления СК России по Республике Мордовия проводит процессуальную проверку по данному факту.

Следователь выясняет обстоятельства произошедшего. Для установления точной причины смерти назначена судебно-медицинская экспертиза. По результатам проверки будет принято соответствующее процессуальное решение.