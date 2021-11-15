Жителя Саранска обвиняют в нападении на женщину и похищении гаджета за 160 тысяч рублей

В Саранске сотрудники правоохранительных органов задержали 34-летнего местного жителя, подозреваемого в совершении грабежа с применением насилия. Инцидент произошел в ночь на 5 апреля в одном из жилых домов на улице Косарева.

По данным МВД Республики Мордовия, около полуночи злоумышленник напал на 32-летнюю жительницу Саранска, когда та возвращалась домой. Заметив незнакомца, зашедшего вместе с ней в кабину лифта, потерпевшая не ожидала нападения. Однако находясь внутри лифта, мужчина стал наносить женщине удары, после чего сорвал с нее браслет, цепочку и открыто похитил дорогостоящий смартфон iPhone 14 Pro Max, после чего скрылся с места преступления.

Общий ущерб от действий грабителя составил 160 тысяч рублей. Благодаря запомнившимся приметам нападавшего, полицейским удалось быстро установить его личность. Им оказался ранее судимый за грабеж местный житель, который вскоре был задержан на одной из улиц города.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье "Грабеж с применением насилия, не опасного для жизни или здоровья".