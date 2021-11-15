В Саранске требуют решить проблему пешеходных дорожек

Жители нового микрорайона Юбилейный в Саранске столкнулись с проблемой отсутствия удобного пешеходного тротуара. Горожане жалуются, что в сырую погоду им приходится преодолевать грязные тропинки, чтобы добраться до работы, учебы или поликлиники.

Соответствующая жалоба появилась в социальных сетях. Один из жителей отметил контраст между новыми красивыми домами и отсутствием элементарной пешеходной инфраструктуры, из-за чего людям приходится идти по грязи, обходя лужи.

В комментариях горожане подтвердили эту проблему. Некоторые указали, что тротуар имеется, но идти по нему гораздо дольше. Другие призвали власти как можно скорее решить этот вопрос, так как в жаркую погоду преодолевать путь становится еще тяжелее.

"Матерных слов уже не хватает. Летом в пекло там ползти – всех святых вспомнишь. Поликлинику построили, а как ее посещать, не придумали", – высказалась одна из жительниц Юбилейного.