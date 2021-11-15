Столкновение легковушки и грузовика в Мордовии: пожилой водитель госпитализирован

Во вторник, 9 апреля, около 20:09 на 74-м километре автодороги Подъезд к г. Саранск от М-5 "Урал" рядом с селом Куликово Краснослободского района произошло дорожно-транспортное происшествие с пострадавшим. Об инциденте сообщили представители районного Единого диспетчерского центра экстренных служб в социальных сетях.

По предварительным данным, столкновение произошло между легковым и грузовым автомобилями. В результате аварии травмы получил 78-летний водитель одного из транспортных средств. Принято решение о госпитализации пострадавшего в Краснослободскую центральную районную больницу.

В настоящее время сотрудники правоохранительных органов проводят проверку по факту ДТП для установления всех обстоятельств и причин произошедшего.