В Саранске ремонт водопровода оставит без воды часть домов на Косарева и Сущинского

Жители части домов по улицам Косарева и Сущинского в районе Химмаш в Саранске на два дня останутся без холодного водоснабжения. Это связано с проведением ремонтных работ на водопроводных сетях, о которых предупредили в Саранскгорводоканале.
Ограничения в подаче воды начнутся утром 11 апреля, в 9:30. В этот день холодная вода будет отключена по следующим адресам:
На следующий день, 12 апреля, отключения затронут другие дома в этом районе:
По данным Саранскгорводоканала, ремонтные работы продлятся до вечера 12 апреля. Водоснабжение должно возобновиться сразу после завершения работ на участке.