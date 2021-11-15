В Саранске ремонт водопровода оставит без воды часть домов на Косарева и Сущинского

Жители части домов по улицам Косарева и Сущинского в районе Химмаш в Саранске на два дня останутся без холодного водоснабжения. Это связано с проведением ремонтных работ на водопроводных сетях, о которых предупредили в Саранскгорводоканале.

Ограничения в подаче воды начнутся утром 11 апреля, в 9:30. В этот день холодная вода будет отключена по следующим адресам:

ул. Косарева, 39, 41, 41/1, 41/2, 41/3, 43, 45;

ул. Сущинского, 4/1, 4/2, 4/3, 4/4, 4/5, 4/6.

На следующий день, 12 апреля, отключения затронут другие дома в этом районе:

ул. Сущинского, 4, 6, 6/1, 6/2, 8/1, 8/2, 8/3, 12, 14.

По данным Саранскгорводоканала, ремонтные работы продлятся до вечера 12 апреля. Водоснабжение должно возобновиться сразу после завершения работ на участке.