"Одуванчик" и другие фонтаны Саранска начали приводить в порядок

В столице Мордовии стартовали работы по подготовке городских фонтанов к открытию летнего сезона. Как сообщил мэр Саранска Игорь Асабин, коммунальные службы уже приступили к обслуживанию и ремонту популярных фонтанных комплексов.

Согласно традиции, фонтаны в Саранске официально запускают в мае. Однако подготовительные работы начинаются заранее. Так, в эти дни сотрудники муниципального предприятия "СпецСервис" провели пробный запуск знаменитого фонтана "Одуванчик" на площади Советская, очистив его чашу.

Также коммунальщики открыли после зимнего периода фонтан "Торнадо" на улице Коваленко, убрав с него деревянный настил. Кроме того, был отремонтирован фонтанный комплекс "Навеки с Россией".

В ближайшие дни предстоит еще немало работ по расконсервации, очистке и регулировке всех городских фонтанов. Сотрудники "СпецСервиса" проверят исправность технических систем, чтобы к началу мая все фонтаны Саранска снова могли радовать горожан и гостей города своими водными композициями.