Бастрыкин взял на контроль ситуацию с непригодным для жизни жильем в Рузаевке

По поручению председателя Следственного комитета России Александра Бастрыкина в Мордовии возбуждено уголовное дело по факту нарушения прав жителей Рузаевки, переселенных из аварийного жилья в новостройку с некачественными квартирами.

Поводом для реакции главы СК стала информация в социальных сетях о бездействии местных властей и застройщика ООО "Сапфир" в отношении дома, сданного в феврале 2022 года по программе переселения из ветхого жилфонда.

Согласно жалобам новоселов, в выделенных им квартирах сохраняются сырость, плесень и другие существенные недостатки, негативно влияющие на здоровье, в том числе детей. Несмотря на многочисленные обращения, ситуация не исправляется.

Ранее публикации о проблемном жилье в Рузаевке вызвали широкий общественный резонанс. Александр Бастрыкин поручил центральному аппарату СК держать ситуацию на контроле. В региональном управлении ведомства инициирована процессуальная проверка.

По ее результатам следователи приняли решение возбудить уголовное дело по статье о нарушении прав граждан при переселении из аварийных домов. Расследование продолжается, виновные должны быть установлены и привлечены к ответственности.