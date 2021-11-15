В Мордовии уже более 20 раз горела сухая трава с начала апреля

С наступлением весенних дней в Мордовии участились случаи возгорания сухой травы и растительных остатков на открытых территориях. Как сообщили в республиканском МЧС, с начала апреля в регионе уже произошло более 20 таких пожаров.

В ведомстве напоминают, что поджоги сухой растительности крайне опасны и наносят серьезный вред природе. В огне погибают растения, насекомые и мелкие животные. Кроме того, пал может стремительно выйти из-под контроля и перекинуться на жилые постройки.

"Некоторые не видят в поджоге сухой травы ничего страшного. Но он вредит окружающей среде, уничтожая корни, семена растений, убивая животных и насекомых", - предупреждают спасатели.

Они призывают жителей республики быть крайне осторожными с огнем на природе. Неконтролируемый пал, раздуваемый ветром, способен перерасти в стихийное бедствие и привести к гибели людей.

В случае обнаружения возгорания сухой растительности необходимо незамедлительно звонить по единому номеру экстренных служб 112 и сообщать о пожаре. Только своевременное реагирование позволит не допустить масштабных последствий.