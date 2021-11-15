Мордовское министерство образования призывает граждан сохранять спокойствие после инцидента с ложным минированием

В столице Республики Мордовия, городе Саранске, сотрудники экстренных служб получили сообщение о предполагаемом минировании помещений в школе №33. В связи с этим администрация школы приняла решение о немедленной эвакуации учащихся и персонала.

По сообщению пресс-службы министерства образования Мордовии, на место происшествия прибыли специалисты для обследования территории школы. После проведения всех необходимых проверок информация о минировании не подтвердилась, угроза оказалась ложной.

Образовательное учреждение возобновило свою работу в штатном режиме. Представители министерства образования Республики Мордовия обратились к жителям региона с призывом сохранять спокойствие, не поддаваться панике и доверять только официальной информации от компетентных органов.