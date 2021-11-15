Невнимательность водителя привела к ДТП с пострадавшим в Саранске

Вечером 10 апреля в одну из больниц города Саранска был доставлен 63-летний житель микрорайона Светотехстрой с различными травмами, полученными в результате наезда автомобиля. Инцидент произошел во время прогулки пострадавшего по улице Пушкина.

По данным Государственной инспекции безопасности дорожного движения Республики Мордовия, авария произошла около 18:00 вблизи дома №48 на улице Пушкина. 23-летний водитель, управлявший легковым автомобилем марки Mazda, двигался задним ходом по дворовой территории. В результате проявленной им невнимательности произошел наезд на 63-летнего пешехода.

Установлено, что молодой человек находился в трезвом состоянии на момент аварии. На водителя был составлен протокол за несоблюдение требований об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств.

Пострадавший пешеход был срочно госпитализирован для оказания необходимой медицинской помощи.