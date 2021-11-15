Жители Саранска требуют завершения отопительного сезона из-за жары в квартирах

Жители столицы Республики Мордовия – города Саранска – массово обращаются к городским властям с просьбой завершить отопительный сезон в связи с установившейся высокой температурой на улице. Соответствующие жалобы горожане активно публикуют в социальных сетях.

"На улице 20 градусов, а батареи дома – 50! Как так-то? Приближаем лето? У всех окна нараспашку", – с возмущением отмечает автор одной из публикаций в сообществе "Саранск | Доска Позора".

При этом в комментариях мнения жителей разделились. Часть горожан считает необходимым придерживаться установленных нормативов по среднесуточной температуре +8 градусов в течение пяти дней подряд для отключения отопления. Другие же активно жалуются на невыносимую жару и духоту в квартирах.

"У нас хоть не такие уж горячие батареи, но голова болит от духоты", – делится один из комментаторов. "В квартире невозможно находиться даже с открытыми окнами!", – вторит ему другой житель Саранска.

Однако находятся и те, кто предупреждает о возможном резком похолодании по ночам: "Прогноз погоды посмотрите. По ночам понижение температуры, стены и крыши ещё не прогрелись. Так что по ночам в квартирах будет холодно, и начнутся простудные заболевания".